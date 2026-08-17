Женщина погибла при атаке беспилотников в Астраханской области

При массированной атаке ВСУ в Астраханской области погибла женщина Женщина погибла при атаке беспилотников в Астраханской области

Москва17 авг Вести.Ночью в понедельник, 17 августа, Астраханская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил в MAX губернатор Игорь Бабушкин.

По данным главы региона, в Енотаевском округе погибла мирная жительница.

В результате налета погибла жительница Енотаевского округа. Враг ударил по частному дому, где находились женщина и ее сын-подросток, который, к счастью, не пострадал говорится в заявлении

Районная администрация подберет временное жилье для семьи. Также ей будет оказана материальная помощь.

Игорь Бабушкин отметил, что целью противника являлись промышленные предприятия и гражданские объекты. Атака отбита, ущерб на предприятиях отсутствует.