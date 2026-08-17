Целью массированной атаки дронов в Астраханской области были промпредприятия Дроны атаковали промышленные предприятия в Астраханской области

Москва17 авг Вести.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин привел данные о последствиях массированной атаки БПЛА, осуществленной ночью в понедельник, 17 августа.

По данным руководителя субъекта, целью противника являлись промышленные предприятия и гражданские объекты на территории региона.

Атака отражена, ущерб предприятиям не допущен говорится в заявлении

Как сообщалось ранее, в результате налета погибла жительница Енотаевского округа, находившаяся в частном доме вместе с сыном-подростком. Известно, что несовершеннолетний не пострадал.