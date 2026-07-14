Москва14 июлВести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в мессенджере МАХ о гибели за прошедшие сутки двух человек после атак беспилотников. Еще пять человек получили ранения.
В Нижних Серогозах удар БПЛА по территории водоканала убил мужчину 1950 года рожденияговорится в сообщении
В Алешках в результате ударов БПЛА пострадали две женщины и мужчина. Они госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ.
В Новой Збурьевке из-за удара дрона ранена женщина. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
В Аскании-Нова в результате атаки беспилотника ранена еще одна женщина, которой тоже оказали помощь на месте.