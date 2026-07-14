Двое погибли, пятеро ранены во время атак дронов в Херсонской области

В Херсонской области из-за атак БПЛА погибли два жители, пятеро ранены Двое погибли, пятеро ранены во время атак дронов в Херсонской области

Москва14 июл Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в мессенджере МАХ о гибели за прошедшие сутки двух человек после атак беспилотников. Еще пять человек получили ранения.

В Нижних Серогозах удар БПЛА по территории водоканала убил мужчину 1950 года рождения говорится в сообщении

В Алешках в результате ударов БПЛА пострадали две женщины и мужчина. Они госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ.

В Новой Збурьевке из-за удара дрона ранена женщина. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

В Аскании-Нова в результате атаки беспилотника ранена еще одна женщина, которой тоже оказали помощь на месте.