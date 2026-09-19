Захарова: в Латвии и Эстонии запугивают россиян, желающих проголосовать Захарова: россиян, желающих проголосовать в Латвии и Эстонии, запугивают

Москва19 сен Вести.В Латвии и Эстонии запугивают россиян, которые желают проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, полиция этих стран ведет "перепись" россиян, пришедших голосовать.

Конечно, можно говорить и нужно говорить об откровенном запугивании наших соотечественников в их желании проголосовать, ну вот, в частности, это происходит напрямую и в Латвии, и в Эстонии. Вот, например, почему я привожу эти страны? Потому что там полиция проверяет и фиксирует документы любого человека, который пытается зайти в российское посольство, ну, буквально ведет перепись. Ну, а что дальше делать с нашими соотечественниками в странах Прибалтики, вы прекрасно знаете. И выборы в данном случае тоже не исключение сообщила Захарова

Она отметила, что в странах Европейского союза также сокращают возможности для развертывания избирательных участков РФ.

Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября.