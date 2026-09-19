Захарова указала на "водораздел" в зарубежных СМИ по поводу выборов в России

Захарова сравнила, как освещаются выборы в СМИ Запада и Глобального Юга Захарова указала на "водораздел" в зарубежных СМИ по поводу выборов в России

Москва19 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ИС "Вести" провела водораздел между тем, как освещают выборы в Госдуму РФ журналисты на Западе и в странах Глобального Юга.

Описывая настроения западных СМИ, она привела цитату представителя Европейской комиссии Кристиана Виганда.

Если говорить о том, какие сообщения мы видим сейчас в средствах массовой информации, то, конечно, просто водораздел проходит. Одно дело западная пресса, где тон задает эта пресловутая Еврокомиссия. Только начиналось голосование, а представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд уже заявил о "продолжающейся эрозии демократии в России". Также он добавил, что ЕС никогда не признает выборов в новых регионах России. И мало того, еще хватило у него наглости назвать их фиктивными. Это при том, что ни одного комментария относительно того, что они намеренно ухудшают возможности для наших граждан по реализации их права на голосование, они не дали заявила Захарова

Она отметила, что Запад умалчивает о сокращении числа и площадок, где традиционно разворачивались пункты голосования.

При этом Захарова указала на "высокий уровень ответственности" стран Глобального Юга.

Есть и СМИ мирового большинства: Китая, Индии, стран Глобального Юга, которые пишут о наших выборах. Вот прямая цитата из китайских СМИ: "Показатели внутренней сплоченности России, констатируют организацию выборов, несмотря ни на какие меры воздействия со стороны Запада"… Прибытие многочисленных наблюдателей они описывают из стран ШОС, БРИКС, АСЕАН, стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока… То есть мировое большинство демонстрирует высокий уровень ответственности при описании крупнейшего события в политической жизни нашей страны, понимая, что это действительно требует именно ответственного подхода, а не придумывания подчеркнула представитель МИД

Захарова также сообщила, что в Латвии и Эстонии запугивают россиян, желающих проголосовать.

Выборы в Госдуму проходят с России с 18 по 20 сентября.