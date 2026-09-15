Москва15 сенВести.Власти европейских стран под предлогом "российской угрозы" пытаются приблизить ядерное оружие к границам России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Екатеринбурге.
Возникает закономерный вопрос. А чем руководствуются власти европейских стран, которые пытаются под предлогом мифической российской угрозы в процессе расширения географии базирования ядерного оружия подтащить его, опять же, поближе к российским границамобратила внимание Захарова
Ранее Кремль предупредил Литву о последствиях размещения ядерного оружия.