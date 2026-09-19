Москва19 сен Вести.Сотрудники избирательных комиссий в регионах, которые подвергаются атакам беспилотников, "бросают вызов террористической швали", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, которые приводит ТАСС, доказательством ее слов является высокая явка россиян на выборах, отмечаемая повсеместно.

Для меня это действительно просто потрясение узнавать, что людей не пугает, как летают дроны над избирательным участком. Выходить на работу, когда ты член избирательной комиссии, - это по сути бросать вызов этой всей террористической швали сказала Захарова

Дипломат подчеркнула, что на внешние угрозы российский народ ответит единением. Участвуя в голосовании, россияне отрицают все то, что им хотят навязать через страх, теракты и экстремизм, заключила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что процесс голосования в Госдуму — быстрый, четкий и понятный, при организации голосования удалось учесть полученные ранее общественные просьбы.

Президент России Владимир Путин ранее посмертно наградил орденом Мужества председателя участковой избирательной комиссии (УИК) в селе Октябрьское Запорожской области Елену Астанину, погибшую во вторник, 15 сентября, при атаке БПЛА.