Москва19 сенВести.Россия, проходя через испытания, демонстрирует единение. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ТАСС.
Журналисты спросили у нее, как она восприняла сообщения о терактах против руководителей участковых избирательных комиссий в Запорожской области.
По словам Захаровой, она считает, что российский народ проходит через "невероятные испытания". Дипломат назвала испытания тем, что открывает в человеке "либо лучшее, либо худшее".
И, проходя через эти испытания, видя, с какой ненавистью нас пытаются уничтожить, отменить, перепрошить, наш народ удивительным образом демонстрирует лучшее качество единения, солидарности настоящей, взаимной помощи, поддержкизаявила официальный представитель МИД РФ
18 сентября МИД России разместил заявление, в котором осудил террористические акты против председателей двух участковых избирательных комиссий в Запорожской области.
15 сентября украинский дрон ударил по селу Октябрьское Токмакского муниципального округа, погибла председатель УИК №394 Елена Астанина. А 17 сентября при ударе по жилому дому в Любимовке Михайловского района была ранена председатель УИК №595 Валентина Максимова и другие мирные жители.
Выборы в Госдуму проходят по 20 сентября.