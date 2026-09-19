Захарова заявила, что Россия в ответ на испытания показывает единение

Захарова прокомментировала теракты Украины против глав избиркомов Захарова заявила, что Россия в ответ на испытания показывает единение

Москва19 сен Вести.Россия, проходя через испытания, демонстрирует единение. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ТАСС.

Журналисты спросили у нее, как она восприняла сообщения о терактах против руководителей участковых избирательных комиссий в Запорожской области.

По словам Захаровой, она считает, что российский народ проходит через "невероятные испытания". Дипломат назвала испытания тем, что открывает в человеке "либо лучшее, либо худшее".

И, проходя через эти испытания, видя, с какой ненавистью нас пытаются уничтожить, отменить, перепрошить, наш народ удивительным образом демонстрирует лучшее качество единения, солидарности настоящей, взаимной помощи, поддержки заявила официальный представитель МИД РФ

18 сентября МИД России разместил заявление, в котором осудил террористические акты против председателей двух участковых избирательных комиссий в Запорожской области.

15 сентября украинский дрон ударил по селу Октябрьское Токмакского муниципального округа, погибла председатель УИК №394 Елена Астанина. А 17 сентября при ударе по жилому дому в Любимовке Михайловского района была ранена председатель УИК №595 Валентина Максимова и другие мирные жители.

Выборы в Госдуму проходят по 20 сентября.