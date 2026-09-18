Москва18 сенВести.МИД России решительно осудил атаки на председателей двух участковых избирательных комиссий в Запорожской области. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского дипведомства.
Дрон ВСУ 15 сентября ударил по селу Октябрьское Токмакского муниципального округа. Погибла председатель УИК №394 Елена Астанина. Также в результате удара по жилому дому в Любимовке Михайловского района была ранена председатель УИК №595 Валентина Максимова. Пострадали члены ее семьи, в том числе девятилетний ребенок.
Решительно осуждаем эти зверские теракты, которым не может быть никакого оправданиясказано в заявлении МИД
Следственный комитет РФ 17 сентября возбудил по обоим эпизодам уголовные дела по статье о террористическом акте. В МИД подчеркнули, что все причастные будут установлены и понесут наказание.
В ведомстве назвали атаки попыткой запугать мирных жителей и сорвать голосование на выборах депутатов Госдумы.
Эти теракты на фоне начала федеральных выборов – прямая атака на конституционные свободы граждан, демократические права и институтыподчеркнули в дипведомстве
В МИД добавили, что власти и правоохранительные органы принимают меры для обеспечения безопасности граждан во время голосования.
Ранее уголовное дело возбудили после ранения председателя УИК в селе Любимовка Михайловского муниципального округа Запорожской области.