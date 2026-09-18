МИД РФ осудил атаки на председателей 2 избиркомов в Запорожской области

МИД РФ осудил атаки на руководителей избиркомов в Запорожской области МИД РФ осудил атаки на председателей 2 избиркомов в Запорожской области

Москва18 сен Вести.МИД России решительно осудил атаки на председателей двух участковых избирательных комиссий в Запорожской области. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского дипведомства.

Дрон ВСУ 15 сентября ударил по селу Октябрьское Токмакского муниципального округа. Погибла председатель УИК №394 Елена Астанина. Также в результате удара по жилому дому в Любимовке Михайловского района была ранена председатель УИК №595 Валентина Максимова. Пострадали члены ее семьи, в том числе девятилетний ребенок.

Решительно осуждаем эти зверские теракты, которым не может быть никакого оправдания сказано в заявлении МИД

Следственный комитет РФ 17 сентября возбудил по обоим эпизодам уголовные дела по статье о террористическом акте. В МИД подчеркнули, что все причастные будут установлены и понесут наказание.

В ведомстве назвали атаки попыткой запугать мирных жителей и сорвать голосование на выборах депутатов Госдумы.

Эти теракты на фоне начала федеральных выборов – прямая атака на конституционные свободы граждан, демократические права и институты подчеркнули в дипведомстве

В МИД добавили, что власти и правоохранительные органы принимают меры для обеспечения безопасности граждан во время голосования.

Ранее уголовное дело возбудили после ранения председателя УИК в селе Любимовка Михайловского муниципального округа Запорожской области.