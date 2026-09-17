СК возбудил дело о теракте после гибели главы УИК Астаниной при ударе БПЛА

После гибели при атаке БПЛА главы УИК в Запорожской области возбудили дело СК возбудил дело о теракте после гибели главы УИК Астаниной при ударе БПЛА

Москва17 сен Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели в Запорожской области председателя участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елены Астаниной, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о террористическом акте.

По данным следствия, ВФУ нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по селу Октябрьское Токманского муниципального округа говорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX

В результате этой атаки, совершенной в минувший вторник, 15 сентября, погибла Елена Астанина.

В Следкоме подчеркнули, что преступление является не только посягательством на жизнь человека, но и на гарантированные Конституцией Российской Федерации избирательные права граждан.

Ранее в ЦИК России выразили глубокие соболезнования родным и близким Елены Астаниной.