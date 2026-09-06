СК возбудил дело о теракте после ударов ВСУ по рынку в Энергодаре

СК квалифицировал удары по рынку в Энергодаре как теракт СК возбудил дело о теракте после ударов ВСУ по рынку в Энергодаре

Москва6 сен Вести.СК России возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ по городскому рынку в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в MAX.

6 сентября вооруженные формирования Украины совершили прицельный удар по территории городского рынка Энергодара. Атаки велись с применением беспилотных летательных аппаратов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), в связи с атаками вооруженных формирований Украины по месту массового скопления мирных граждан в городе сказано в публикации

ВСУ нанесли два удара по данному объекту.

Как сообщалось ранее, ранение получили шесть человек, один из них - мужчина 1979 года рождения – находится в крайне тяжелом состоянии.