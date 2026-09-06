По рынку в Энергодаре нанесен повторный удар

ВСУ нанесли повторный удар по рынку в Энергодаре По рынку в Энергодаре нанесен повторный удар

Москва6 сен Вести.По рынку на Казацкой улице в Энергодаре нанесен повторный удар, сообщил в MAX глава города Максим Пухов.

В настоящее время идет уточнение данных о нанесенных повреждениях.

Только что киевский режим нанес повторный удар по рынку на Казацкой. Повреждения уточняются говорится в заявлении

По последней информации, в результате первого удара по рынку на Казацкой улице пострадали шесть человек. Один из них, мужчина 1979 года рождения, находится в крайне тяжелом состоянии, идет операция, врачи борются за его жизнь.

Кроме того, пострадали пять женщин, все они получили осколочные ранения средней тяжести, угрозы для их жизни нет.