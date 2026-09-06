При ударе по рынку в Энергодаре ранены девять человек, есть погибший

Скончался мужчина, получивший ранения при ударе по рынку в Энергодаре При ударе по рынку в Энергодаре ранены девять человек, есть погибший

Москва6 сен Вести.Глава Энергодара Максим Пухов привел уточненные данные о количестве пострадавших при ударе по рынку на Казацкой улице.

Как следует из заявления, опубликованного в MAX, ранения получили девять человек. Ранее было известно о шести пострадавших.

Но самая трагическая новость - есть погибший. Мужчина 1979 года рождения, который сегодня днем был тяжело ранен при атаке на рынок, скончался в больнице. Врачи до последней минуты боролись за его жизнь, но спасти не удалось говорится в публикации

Остальные пострадавшие – женщины с осколочными ранениями средней тяжести, остаются под наблюдением медиков. Угрозы для их жизней нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли два удара по рынку в Энергодаре. Следственный комитет квалифицировал произошедшее по статье УК РФ о теракте, возбуждено уголовное дело.