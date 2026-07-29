Москва29 июлВести.В больнице в Кирове умер работник завода, получивший тяжелые ранения в результате украинской атаки 24 июля. Об этом сообщили в правительстве региона.
Глава Кировской области Александр Соколов выразил соболезнование в связи с кончиной одного из работников атакованного предприятия… Заводчанин получил тяжелые травмы и обширные ожоги. Врачи областного Центра травматологии несколько суток боролись за его жизнь, делали все возможноеговорится в сообщении правительства в мессенджере МАХ
Ракетный удар по предприятию в Кирове был нанесен утром в пятницу. В результате погибли 5 человек, еще 24 пострадали, 14 из них проходят лечение амбулаторно.
25, 26 и 27 июля в регионе был объявлен траур. У входа на предприятие, атакованное боевиками, возник стихийный мемориал.