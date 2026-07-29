Число погибших при ракетном ударе по заводу в Кирове выросло до 6 человек

В больнице умер мужчина, пострадавший при ракетном ударе ВСУ по заводу в Кирове Число погибших при ракетном ударе по заводу в Кирове выросло до 6 человек

Москва29 июл Вести.В больнице в Кирове умер работник завода, получивший тяжелые ранения в результате украинской атаки 24 июля. Об этом сообщили в правительстве региона.

Глава Кировской области Александр Соколов выразил соболезнование в связи с кончиной одного из работников атакованного предприятия… Заводчанин получил тяжелые травмы и обширные ожоги. Врачи областного Центра травматологии несколько суток боролись за его жизнь, делали все возможное говорится в сообщении правительства в мессенджере МАХ

Ракетный удар по предприятию в Кирове был нанесен утром в пятницу. В результате погибли 5 человек, еще 24 пострадали, 14 из них проходят лечение амбулаторно.

25, 26 и 27 июля в регионе был объявлен траур. У входа на предприятие, атакованное боевиками, возник стихийный мемориал.