Люди несут цветы к стихийному мемориалу у проходной атакованного завода в Кирове У проходной атакованного предприятия в Кирове возник стихийный мемориал

Москва26 июл Вести.В Кирове у входа на предприятие, где после атаки ВСУ погибли 5 сотрудников, возник стихийный мемориал, на нем зажжены свечи, люди постоянно несут туда живые цветы, сообщает ТАСС.

Предприятие подверглось ракетной атаке утром 24 июля. В результате погибли 5 человек и 27 получили ранение. В больницах остаются 13 человек, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, еще четверых – как тяжелое.

Семьям погибших и пострадавшим будет оказана помощь. В частности, семьям выплатят по 1,5 миллиона рублей. 25, 26 и 27 июля в Кировской области объявлен траур.