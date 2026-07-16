Дело о теракте возбуждено после гибели главного инженера Запорожской АЭС

Дело возбуждено после гибели главного инженера Запорожской АЭС и его водителя Дело о теракте возбуждено после гибели главного инженера Запорожской АЭС

Москва16 июл Вести.Дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) возбуждено после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и его водителя. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Накануне украинские боевики с применением беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа атаковали легковой автомобиль. В результате удара погибли водитель и главный инженер ЗАЭС Александр Александрович Яковлев. Также пострадал еще один пассажир – работник станции.

Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ)… СК России устанавливает конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Яковлев отвечал за безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. В МИД РФ заявили, что требуют от международных организаций выступить с четким заявлением и осудить преступления Киева.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил произошедшее.