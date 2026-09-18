Председатель УИК и ее семья пострадали при атаке ВСУ вЗапорожской области

Уголовное дело возбудили после ранения председателя УИК в Запорожской области Председатель УИК и ее семья пострадали при атаке ВСУ вЗапорожской области

Москва18 сен Вести.В Запорожской области возбудили уголовное дело после атаки ВСУ, в результате которой пострадала председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 595. Об этом пишет Следственный комитет РФ в MAX.

Возбуждено уголовное дело в связи с ранением председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области в результате атаки ВСУ говорится в сообщении

Про данным ведомства, украинские беспилотники самолетного типа ударили по жилому дому на улице Гагарина в селе Любимовка Михайловского муниципального округа. При атаке были ранены сама председатель УИК, а также ее муж, несовершеннолетний сын и соседка, чей дом находился рядом.

Ранее сообщалось о другой атаке – дрон ВСУ ударил по селу Октябрьское Токманского муниципального округа. Погибла председатель УИК № 394 Елена Астанина.