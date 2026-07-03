Лантратова: атаки ВСУ в Рыльске и Токмаке говорят о безнравственности Киева

Лантратова назвала зверством атаки ВСУ на гражданских в Рыльске и Токмаке Лантратова: атаки ВСУ в Рыльске и Токмаке говорят о безнравственности Киева

Москва3 июл Вести.Атака ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области и подрыв ими авто сотрудников администрации Рыльского района Курской области свидетельствуют об отсутствии нравственных принципов у Киева, который стоит за этими зверствами. Об этом в своем канале в MAX заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Бесчеловечное нападение на гражданских демонстрирует полное отсутствие каких-либо нравственных принципов у тех, кто стоит за этим зверством написала омбудсмен

Она добавила, что находится в контакте с региональными коллегами, а ее аппарат держит эти случае на контроле.

Такие преступные удары по мирным гражданам недопустимы — каждое человеческое горе требует всестороннего расследования и правовой оценки подчеркнула Лантратова

Она также выразила глубокие соболезнования семьям погибших в результате атак ВСУ и пожелала выздоровления пострадавшим.

В пятницу в Курской области автомобиль сотрудников администрации Рыльского района подорвался на мине. В машине находились районный глава Владимир Ковальчук и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, они оба ранены. Кроме того, ранены начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС, которые в момент подрыва автомобиля находились на крыльце здания рядом.

Также в пятницу украинский дрон ударил по рынку в запорожском Токмаке. По факту удара по рынку заведено уголовное дело о теракте. В результате этой атаки ВСУ погибли пять мирных жителей, еще 18 получили ранения.