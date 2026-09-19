"Нечего ныть и жаловаться": Памфилова дала совет по преодолению сложностей Памфилова: нечего ныть и скулить, Россия справится со всеми трудностями

Москва19 сен Вести.Россия справится со всеми трудностями, самое главное "не ныть и не жаловаться". Об этом в беседе с ИС "Вести" заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, вспоминая погибшего председателя участковой избирательной комиссии (УИК) в селе Октябрьское Запорожской области Елену Астанину в результате атаки БПЛА.

Самое главное, еще раз хочу сказать: подтянуть себя, даже когда очень сложные ситуации. Не ныть, не жаловаться, а вспомнить, а им было легко? Жизнью люди жертвовали ради того, чтобы у наших народа, избирателей была возможность выполнить свой гражданский долг, свое право голосовать. Поэтому нечего скулить, со всеми трудностями справимся. Их пример — это пример для силы духа и гражданской зрелости сказала Памфилова

18 сентября был опубликован указ президента Владимира Путина о посмертном награждении главы УИК Астаниной.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в результате атаки БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина. После трагедии СК России возбудил уголовное дело.