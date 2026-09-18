Подписан указ о посмертном награждении главы УИК в Запорожской области Астаниной

Путин подписал указ о посмертном награждении главы УИК в Запорожской области Подписан указ о посмертном награждении главы УИК в Запорожской области Астаниной

Москва18 сен Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества главы участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елены Астаниной в Запорожской области. Об этом российский лидер рассказал на заседании Военно-промышленной комиссии.

Вы знаете, что на днях киевский режим совершил очередное преступление - нанес удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о ее награждении посмертно орденом Мужества сказал Путин

15 сентября в Запорожской области в результате атаки БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина. После трагедии СК России возбудил уголовное дело.