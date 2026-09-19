Москва19 сен Вести.В честь погибшей в результате атаки украинского БПЛА председателя участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области Елены Астаниной назовут избирательный участок. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в интервью ИС "Вести".

Мы скорбим очень. Каждая такая потеря, она не одна, к сожалению, очень больно в сердце отдается. И надо равняться на таких людей, помнить их всегда. Мы обязательно назовем избирательный участок в ее честь. Самое главное - равняться и делать все, что мы можем, чтить память