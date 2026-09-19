Опубликован указ Путина о посмертном награждении главы УИК Астаниной Погибшая при атаке БПЛА глава УИК Астанина награждена посмертно

Москва19 сен Вести.Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества председателя участковой избирательной комиссии (УИК) в селе Октябрьское Запорожской области Елену Астанину, погибшую во вторник, 15 сентября, в результате атаки БПЛА.

Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Указ о награждении Астаниной за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, глава российского государства подписал в четверг, 18 сентября.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели Астаниной, его квалифицировали по статье УК РФ о террористическом акте.