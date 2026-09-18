Москва18 сенВести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что всем очевидна невозможность запугать Россию.
Президент выступил в пятницу на заседании Военно-промышленной комиссии. Он задался вопросом, зачем Киев пошел на убийство председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области.
Чтобы нас запугать? Всем очевидно, что это невозможносказал Путин
По его словам, это означает, что у Киева другая цель – не вести переговоры.
...Цель может быть только в одном: никаких переговоров не хотят вести. Вот о чем речьсказал президент
Путин подписал указ о посмертном награждении главы УИК в Запорожской области Елены Астаниной орденом Мужества.