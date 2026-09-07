Москва7 сенВести.Железнодорожной станции Грозный присвоено имя Ахмата Кадырова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. №681 "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством" постановляю: присвоить железнодорожной станции Грозный имя А. А. Кадыроваговорится в указе
Он вступил в силу 7 сентября.