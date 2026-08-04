Москва4 авг Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении "гаражной амнистии" на пять лет – до 1 сентября 2031 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Механизм действует с 1 сентября 2021 года и позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и земельный участок под ним. Во многих случаях земля передается бесплатно.

По данным Росреестра, за время действия программы россияне зарегистрировали около 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч земельных участков. Под действие "гаражной амнистии" подпадают капитальные гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, если они не признаны самовольными постройками. При этом упрощенный порядок не распространяется на металлические гаражи, подземные паркинги и самовольные строения.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.