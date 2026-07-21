Москва21 июл Вести.Государственная дума продлила "гаражную амнистию" до сентября 2031 года. Соответствующий закон был принят в третьем, окончательном чтении.

Инициировали документ первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев и глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Изначально упрощенный порядок оформления гаражей и земли под ними должен был закончиться осенью текущего года. Благодаря продлению закона у россиян есть возможность регистрировать объекты в упрощенном порядке еще пять лет.

Сейчас крайний срок обращения за этой процедурой приходится на 1 сентября 2026 года. Закон сдвигает эту дату на пять лет вперед, до 1 сентября 2031 года сообщил ТАСС

Под амнистию подпадают капитальные гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса и не признанные самовольными постройками.

"Гаражная амнистия" работает с сентября 2021 года. С ее помощью россияне могут в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним. За время действия этой программы граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей и свыше 496 тысяч участков под такими строениями.