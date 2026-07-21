Москва21 июл Вести.Государственная дума продлила действие программы "гаражной амнистии" до 2031 года. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил председатель думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Закон четко разграничивает типы имущества и уточняет, что упрощенный порядок регистрации права собственности распространяется исключительно на личные гаражи граждан и не может быть применен к коммерческим объектам.

Также воспользоваться условиями амнистии теперь смогут не только члены гаражных кооперативов, но и участники иных объединений граждан. Для удобства россиян перечень необходимых документов для оформления земли под постройками был сокращен, а сопутствующие бюрократические процедуры — упрощены.