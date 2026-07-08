Госдума продлила "гаражную амнистию" до сентября 2031 года Госдума одобрила продление "гаражной амнистии" до 2031 года

Москва8 июл Вести.Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года, сообщается на сайте "Единой России". Его авторами стали сенатор Владимир Якушев и глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

"Гаражная амнистия" действует с 1 сентября 2021 года. Она позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальные гаражи и земельные участки под ними. Во многих случаях землю можно получить бесплатно. Речь идет о гаражах, построенных до введения Градостроительного кодекса РФ, то есть до конца 2004 года, если они не признаны самовольными постройками.

Как сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, за время действия амнистии россияне оформили около 249 тыс. гаражей и более 496 тыс. участков. Лидируют Ленинградская, Московская, Омская и Саратовская области. При этом многие гаражи остаются неоформленными – чаще из-за утраченных старых документов или незнания владельцев о такой возможности.

Гаврилов уточнил, что амнистия не распространяется на временные металлические гаражи, подземные паркинги в жилых домах и офисных комплексах, а также на самострои.

Ко второму чтению законопроект уточнили с учетом изменений в земельном законодательстве, чтобы избежать разночтений при оформлении. По словам депутата, продление даст владельцам еще пять лет, чтобы спокойно собрать документы и зарегистрировать гараж и землю по упрощенной процедуре.