Договор аренды на земельные участки для бойцов СВО продлится автоматически Участникам СВО сохранят право на пользование землей на неопределенный срок

Москва26 мая Вести.Закон о продлении сроков договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для бойцов СВО подписал Президент РФ Владимир Путин, сообщил ТАСС.

Документ предусматривает сохранение прав граждан, находящихся в зоне боевых действий, на землю, предоставленную им государством или муниципалитетом. Если срок действия договора аренды или безвозмездного пользования истекает в период службы, он считается автоматически возобновленным на неопределенный срок написали в агентстве

Также у участника спецоперации будет год после возвращения из зоны боевых действий, чтобы перезаключить договор на тех же условиях, что были у него ранее. Муниципалитет в течение этого времени не имеет права отказать в продлении соглашения.

Новые гарантии, внесенные в закон "О введении в действие Земельного кодекса РФ", распространяются также на участников контртеррористических операций и лиц, выполняющих задачи по отражению вооруженных провокаций на госгранице.