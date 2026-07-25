Москва25 июлВести.У россиян есть большой запрос на продление "гаражной амнистии", еще порядка 500 тысяч гаражей могут попасть под этот механизм, рассказал первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев в интервью ИС "Вести".
За время работы данного закона, то есть в течение пяти лет, оформлено порядка 746 тысяч гаражей в собственность граждан. Но заявлений идет достаточно много, и по нашей оценке еще порядка 500 тысяч гаражей на сегодняшний день могут попасть под данный механизм. И у граждан есть достаточно большой запросотметил Якушев
Для оформления собственности нужно обратиться в МФЦ или органы местного самоуправления и предоставить любой документ, который подтверждает владение объектом. Это может быть старый технический паспорт или справка о выплате пая в гаражном кооперативе. Перед подачей заявления также нужно подготовить технический план участка и гаража у кадастрового инженера.
Требования к гаражам, которые могут перейти в собственность граждан, остаются точно такими же. Это гаражи, которые построены до 29 декабря 2004 года, это гаражи в капитальном исполнении и на земельных участках, которые находятся либо в государственной, либо в муниципальной собственностисказал зампред
24 июля Совфед одобрил закон, который продлевает "гаражную амнистию" на пять лет до сентября 2031 года.