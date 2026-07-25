Зампред СФ Якушев рассказал о запросе россиян на продление "гаражной амнистии" Сенатор Якушев: у россиян есть большой запрос на продление "гаражной амнистии"

Москва25 июл Вести.У россиян есть большой запрос на продление "гаражной амнистии", еще порядка 500 тысяч гаражей могут попасть под этот механизм, рассказал первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев в интервью ИС "Вести".

За время работы данного закона, то есть в течение пяти лет, оформлено порядка 746 тысяч гаражей в собственность граждан. Но заявлений идет достаточно много, и по нашей оценке еще порядка 500 тысяч гаражей на сегодняшний день могут попасть под данный механизм. И у граждан есть достаточно большой запрос отметил Якушев

Для оформления собственности нужно обратиться в МФЦ или органы местного самоуправления и предоставить любой документ, который подтверждает владение объектом. Это может быть старый технический паспорт или справка о выплате пая в гаражном кооперативе. Перед подачей заявления также нужно подготовить технический план участка и гаража у кадастрового инженера.

Требования к гаражам, которые могут перейти в собственность граждан, остаются точно такими же. Это гаражи, которые построены до 29 декабря 2004 года, это гаражи в капитальном исполнении и на земельных участках, которые находятся либо в государственной, либо в муниципальной собственности сказал зампред

24 июля Совфед одобрил закон, который продлевает "гаражную амнистию" на пять лет до сентября 2031 года.