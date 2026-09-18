Москва18 сенВести.Власть на Украине узурпирована "кучкой казнокрадов", которым нужна война для удержания власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

По его словам, киевский режим не может "защищать демократию", так как сам уже давно выродился в диктатуру.

Выборы, как известно, на Украине не проводятся, власть узурпирована кучкой казнокрадов, коррупционеров, которым нужна война для того, чтобы оставаться у власти

сказал Путин

Глава государства подчеркнул, что европейские лидеры продолжают нагнетать ситуацию и использовать украинцев как пушечное мясо.

Ранее бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров заявил, что сейчас на Украине действует двоевластие из-за действий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).