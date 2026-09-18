Путин заявил, что на Украине власть узурпирована кучкой казнокрадов

Путин: на Украине власть узурпирована "кучкой казнокрадов" Путин заявил, что на Украине власть узурпирована кучкой казнокрадов

Москва18 сен Вести.Власть на Украине узурпирована "кучкой казнокрадов", которым нужна война для удержания власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

По его словам, киевский режим не может "защищать демократию", так как сам уже давно выродился в диктатуру.

Выборы, как известно, на Украине не проводятся, власть узурпирована кучкой казнокрадов, коррупционеров, которым нужна война для того, чтобы оставаться у власти сказал Путин

Глава государства подчеркнул, что европейские лидеры продолжают нагнетать ситуацию и использовать украинцев как пушечное мясо.

Ранее бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров заявил, что сейчас на Украине действует двоевластие из-за действий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).