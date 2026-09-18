"Пушечное мясо": Путин высказался об отношении Запада к украинцам Путин заявил, что Запад использует украинцев как "пушечное мясо"

Москва18 сен Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны используют украинцев как "пушечное мясо" в конфликте вокруг России. Об этом он сказал на заседании Военно-промышленной комиссии.

Самих украинцев используют как пушечное мясо заявил российский лидер

Путин обратил внимание на то, что европейские лидеры используют ситуацию на Украине для раздувания конфликта вокруг России.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил о том, что ситуация на Украине при главе киевского режима Владимире Зеленском – самое ужасное, что происходит.