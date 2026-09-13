Москва13 сенВести.Президент России Владимир Путин предупреждал о последствиях возможного ввода западных войск на Украину, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с "Известиями".
По словам Пескова, российский лидер говорил об ошибочных решениях, которые уже принимаются или могут быть допущены в будущем.
Он в целом говорил об ошибках, которые делаются и какие могут делаться. То, что заставляет европейцев думать о какой-то политической альтернативесказал Песков
Ранее Путин заявил, что размещение европейских военных на территории Украины будет означать объявление войны России. Сегодня главы стран Европы всячески подталкивают свое население к противостоянию с РФ, отметил президент.