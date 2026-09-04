Песков заявил, что милитаризация Киева Западом обернется против украинцев Песков: милитаризация Киева Западом обернется украинцам головной болью

Москва4 сен Вести.Милитаризация Украины усилиями стран Запада обернется головной болью для самих украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию о планах развернуть на территории Украины производство дальнобойных ракет.

Подобные проявления милитаризации Украины обернутся очередной головной болью для самих украинцев сказал Песков

3 сентября британский премьер Энди Бернем и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры на тему организации производства дальнобойных крылатых ракет SCALP на территории Украины.