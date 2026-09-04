Москва4 сенВести.Милитаризация Украины усилиями стран Запада обернется головной болью для самих украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал информацию о планах развернуть на территории Украины производство дальнобойных ракет.
Подобные проявления милитаризации Украины обернутся очередной головной болью для самих украинцевсказал Песков
3 сентября британский премьер Энди Бернем и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры на тему организации производства дальнобойных крылатых ракет SCALP на территории Украины.