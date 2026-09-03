Москва3 сенВести.Британский премьер Энди Бернем и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры на тему организации производства дальнобойных крылатых ракет SCALP на территории Украины.
Они обсудили следующие шаги для установления на Украине линий сборки дальнобойных ракет SCALP, для которых используются британские технологииговорится в пресс-релизе канцелярии Бернема
В ходе переговоров глава британского правительства и французский президент затронули итоги киевской встречи "коалиции желающих", состоявшейся на прошлой неделе.
Также в рамках визита на Украину Бернем анонсировал передачу Киеву конфиденциальных данных о британских деталях для производства ракет, известных во Франции как SCALP, а в Великобритании - как Storm Shadow.