Бернем и Макрон обсудили планы по сборке дальнобойных ракет SCALP на Украине

Бернем и Макрон обсудили планы по производству ракет на Украине Бернем и Макрон обсудили планы по сборке дальнобойных ракет SCALP на Украине

Москва3 сен Вести.Британский премьер Энди Бернем и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры на тему организации производства дальнобойных крылатых ракет SCALP на территории Украины.

Они обсудили следующие шаги для установления на Украине линий сборки дальнобойных ракет SCALP, для которых используются британские технологии говорится в пресс-релизе канцелярии Бернема

В ходе переговоров глава британского правительства и французский президент затронули итоги киевской встречи "коалиции желающих", состоявшейся на прошлой неделе.

Также в рамках визита на Украину Бернем анонсировал передачу Киеву конфиденциальных данных о британских деталях для производства ракет, известных во Франции как SCALP, а в Великобритании - как Storm Shadow.