Москва2 сенВести.Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос, может ли находящийся в Великобритании военный объект, действующий в интересах Киева, стать целью Вооруженных сил РФ, сослался на военную тайну.
Это секрет, военная тайназаявил Путин
Других подробностей о назначении и местонахождении таких объектов, а также о возможных действиях российских военных президент не привел.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России на удары ВСУ с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами.