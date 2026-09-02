Путин назвал "военной тайной" информацию об ударе по производству ВСУ в Британии

Путин ответил, могут ли производства для ВСУ в Британии стать целью России Путин назвал "военной тайной" информацию об ударе по производству ВСУ в Британии

Москва2 сен Вести.Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос, может ли находящийся в Великобритании военный объект, действующий в интересах Киева, стать целью Вооруженных сил РФ, сослался на военную тайну.

Это секрет, военная тайна заявил Путин

Других подробностей о назначении и местонахождении таких объектов, а также о возможных действиях российских военных президент не привел.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России на удары ВСУ с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами.