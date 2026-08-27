Захарова обвинила журналиста ITV News в искажении ее слов об ударах по Британии

Захарова поспорила с британским журналистом из-за вопроса об ударах по Британии Захарова обвинила журналиста ITV News в искажении ее слов об ударах по Британии

Москва27 авг Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова скорректировала вопрос журналиста британского телеканала ITV News, который прокомментировал ее слова о возможном ответе Москвы на применение британского оружия Украиной.

В ходе брифинга дипломат заявила, что ответ России на удары ВСУ с использованием британских вооружений может прийтись на военные объекты Великобритании на Украине и за ее пределами. После этого журналист спросил, означает ли это готовность Москвы атаковать территорию Британии.

У меня такое ощущение, что начинается искажение даже с момента вопроса. Я говорю о SCALP, о Storm Shadow, о поставках вооружений, местах, где их производят. А вы видите, как интересно отходите – раз, и говорите о территории Британии. Еще через 5 секунд конвертируется все в "по британцам". Разница-то есть подчеркнула Захарова

После этого она попросила журналиста повторить ее изначальную формулировку. Таким образом она хотела убедиться, что он правильно понял сказанное, перед тем как передать информацию британской аудитории.

В завершение журналист спросил Захарову, хочет ли она что-либо передать новому премьер-министру Великобритании Эндрю Бернему. В ответ дипломат отметила, что обратилась к нему сегодня в достаточной мере.

Ранее сообщалось, что Бернем в ходе визита в Киев передал главе киевского режима Владимиру Зеленскому "секретные чертежи" составляющих ракет Storm Shadow.