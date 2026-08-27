Москва27 авгВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова скорректировала вопрос журналиста британского телеканала ITV News, который прокомментировал ее слова о возможном ответе Москвы на применение британского оружия Украиной.
В ходе брифинга дипломат заявила, что ответ России на удары ВСУ с использованием британских вооружений может прийтись на военные объекты Великобритании на Украине и за ее пределами. После этого журналист спросил, означает ли это готовность Москвы атаковать территорию Британии.
У меня такое ощущение, что начинается искажение даже с момента вопроса. Я говорю о SCALP, о Storm Shadow, о поставках вооружений, местах, где их производят. А вы видите, как интересно отходите – раз, и говорите о территории Британии. Еще через 5 секунд конвертируется все в "по британцам". Разница-то естьподчеркнула Захарова
После этого она попросила журналиста повторить ее изначальную формулировку. Таким образом она хотела убедиться, что он правильно понял сказанное, перед тем как передать информацию британской аудитории.
В завершение журналист спросил Захарову, хочет ли она что-либо передать новому премьер-министру Великобритании Эндрю Бернему. В ответ дипломат отметила, что обратилась к нему сегодня в достаточной мере.
Ранее сообщалось, что Бернем в ходе визита в Киев передал главе киевского режима Владимиру Зеленскому "секретные чертежи" составляющих ракет Storm Shadow.