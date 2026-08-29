Москва29 авг Вести.Предупреждение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об ответе на передачу Великобританией оружия Украине стало самым серьезным предостережением Москвы за последнее время. К такому выводу пришло Reuters.

Агентство приводит слова Захаровой о том, что Лондон находится в одном шаге от статуса юридического соучастника конфликта на Украине.

Предупреждение, озвученное во время брифинга, звучало и раньше, но без такой же риторической силы и срочности говорится в публикации

Ранее дипломат заявила, что РФ фиксирует информацию о передаче Киеву британских технологических данных, необходимых для возможного производства ракет Storm Shadow. Захарова подчеркнула, что ответ России на применение ВСУ британского оружия может прийтись на любые военные объекты Великобритании на Украине и за ее пределами.