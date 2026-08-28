В Британии показали карты военных баз после слов Захаровой об ответе РФ Лондону

Independent после слов Захаровой об ответе РФ выдал карту военных баз Британии В Британии показали карты военных баз после слов Захаровой об ответе РФ Лондону

Москва28 авг Вести.Газета The Independent разместила карты с указанием расположения военных баз Великобритании.

Это произошло вскоре после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о возможном ответе со стороны России на использование Украиной британского оружия.

В публикации Independent указаны объекты, которые относятся к сухопутным войскам и Королевским военно-воздушным силам Великобритании как на территории страны, так и за ее пределами.

Журналисты издания отметили на карте 34 базы Королевских Военно-воздушных сил (ВВС).

Наибольшее количество военных объектов – 35 – сосредоточено в районе Олдершота в графстве Гэмпшир. Еще 32 базы расположены в шотландских регионах Аргайл, Бьют и Южный Лохабер.

По данным Independent, всего в королевстве находится более двух тысяч военных объектов, включая резервные базы. Среди крупнейших армейских центров выделены гарнизоны Олдершот и Колчестер, полигон Солсбери-Плейн, гарнизон Каттерик и казармы Бикон.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в интервью ИС "Вести" отметил, что Британия хочет участвовать во всех конфликтах, происходящих в мире, и при этом стремится не получить особого для себя ущерба.