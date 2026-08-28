Москва28 авгВести.Газета The Independent разместила карты с указанием расположения военных баз Великобритании.
Это произошло вскоре после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о возможном ответе со стороны России на использование Украиной британского оружия.
В публикации Independent указаны объекты, которые относятся к сухопутным войскам и Королевским военно-воздушным силам Великобритании как на территории страны, так и за ее пределами.
Журналисты издания отметили на карте 34 базы Королевских Военно-воздушных сил (ВВС).
Наибольшее количество военных объектов – 35 – сосредоточено в районе Олдершота в графстве Гэмпшир. Еще 32 базы расположены в шотландских регионах Аргайл, Бьют и Южный Лохабер.
По данным Independent, всего в королевстве находится более двух тысяч военных объектов, включая резервные базы. Среди крупнейших армейских центров выделены гарнизоны Олдершот и Колчестер, полигон Солсбери-Плейн, гарнизон Каттерик и казармы Бикон.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в интервью ИС "Вести" отметил, что Британия хочет участвовать во всех конфликтах, происходящих в мире, и при этом стремится не получить особого для себя ущерба.