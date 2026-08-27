В Госдуме указали на провокационную роль Лондона во всех мировых конфликтах Депутат Шхагошев: Британия хочет участвовать во всех конфликтах, не неся ущерба

Москва27 авг Вести.Великобритания – самая креативная на провокации страна, которая хочет участвовать во всех мировых конфликтах, при этом особо не получая никакого ущерба. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Депутат прокомментировал первую поездку британского премьер-министра Эндрю Бернема в Киев, где он передал "секретные чертежи" составляющих ракет Storm Shadow.

Англия должна понимать одну вещь. Это самая креативная в провокационном смысле страна, которая хочет участвовать во всех конфликтах, особо не неся никакого ущерба. Но должен сказать, что сейчас, когда речь идет о том, что их ракеты непосредственно будут производиться на Украине, в какой перспективе, мы не понимаем, и вообще теоретически это или практически. Но тогда Россия, конечно, ответит очень серьезно сказал Шхагошев

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что ответ России на удары ВСУ с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Великобритании на Украине и за ее пределами.