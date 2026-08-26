Володин: Лондон уже не может развиваться сам и делает это за счет создания войн

Володин рассказал о дестабилизации Великобританией мировой обстановки Володин: Лондон уже не может развиваться сам и делает это за счет создания войн

Москва26 авг Вести.Великобритания достигла пика своего самостоятельного развития и теперь пытается развить экономику за счет создания международных конфликтов. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Лондон по итогам Второй мировой войны потерял свое доминирующее положение.

Они сами развиваться уже не могут. Им надо обязательно это делать через создание конфликтов, через противостояние. Греют руки на том, на чем могут пояснил Володин

Спикер Думы добавил, что на протяжении своей истории Великобритания делала все, чтобы поссорить другие страны.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что британский премьер-министр Эндрю Бернем намерен посетить США с другими европейскими лидерами и обсудить вопрос поставок Украине ракет для системы ПВО Patriot.