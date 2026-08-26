Володин заявил, что Киев пойдет против Запада, если лишится его помощи Володин: украинские неонацисты обернутся против Запада, лишившись его поддержки

Москва26 авг Вести.Украинские неонацисты пойдут против Запада, как только лишатся его поддержки. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что Запад стал заложником своей антироссийской политики. Политик провел параллели с историей: "Когда фашизм зародился в Европе, также многие страны считали, что это их не коснется".

Как только неонацисты перестанут получать поддержку со стороны Запада, они моментально развернутся в их сторону пояснил Володин

Председатель Госдумы добавил, что киевский режим держится только на агрессии против России и ни в каком другом ключе не интересен США и Европе.

Накануне британский премьер-министр Эндрю Бернем во время своей первой поездки в Киев передал главе киевского режима Владимиру Зеленскому "секретные чертежи" компонентов ракет Storm Shadow.