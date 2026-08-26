Москва26 авгВести.Западные элиты рассчитывают руками неонацистов "сдержать" развитие РФ.
Об этом заявил ИС "Вести" председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. в эксклюзивном интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко.
По его словам, по этой причине западные страны "вооружают" киевский режим.
Это все приведет к тому, как было в 40-е, во время Великой Отечественной войны. Когда фашизм зародился в Европе, также многие страны считали, что это их не коснется. В итоге Гитлер поработил всю Европу. Неонацистский режим должен быть повержен, и это задача, которую должны решать и западные страны. Мы понимаем это, а они используют этот режим, считая, что от этого только выигрываютсказал Володин
РФ борется за "безопасность" и за то, чтобы "будущие поколения жили мирно", добавил он.