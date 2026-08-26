Москва26 авг Вести.Западные элиты рассчитывают руками неонацистов "сдержать" развитие РФ.

Об этом заявил ИС "Вести" председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. в эксклюзивном интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко.

По его словам, по этой причине западные страны "вооружают" киевский режим.

Это все приведет к тому, как было в 40-е, во время Великой Отечественной войны. Когда фашизм зародился в Европе, также многие страны считали, что это их не коснется. В итоге Гитлер поработил всю Европу. Неонацистский режим должен быть повержен, и это задача, которую должны решать и западные страны. Мы понимаем это, а они используют этот режим, считая, что от этого только выигрывают