Володин призвал Запад к уничтожению неонацизма Володин: уничтожение неонацизма – задача, которую должен решать и Запад

Москва26 авг Вести.В рамках специальной военной операции на Украине перед Россией поставлены правильные цели, среди них – борьба с неонацизмом, к которой должны присоединиться и страны Запада. Об этом заявил председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин в интервью ИС "Вести".

Он подчеркнул, что неонацистский режим в Киеве должен быть повержен.

Цели специальной военной операции, они единственно правильные. Неонацистский режим должен быть повержен, и это задача, которую должны решать и западные страны пояснил Володин

Ранее председатель Госдумы также упрекнул Запад в повторении ошибок XX века, когда многие страны допустили разрастание фашистского режима в гитлеровской Германии.