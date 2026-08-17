Москва17 авг Вести.Западные страны впервые после Второй мировой войны открыто поддерживают нацистский режим в лице Киева, и у России есть все основания бороться с теми, кто ведет с ней войну. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил депутат Госдумы РФ, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Депутат подчеркнул, что Россия не будет мириться с существованием под боком нацистского режима.

Впервые с 1945 года современные западные, как они себя называют, демократии, открыто поддерживают нацистский режим. Если до этого нацистский характер пытались вуалировать, сейчас это уже невозможно сделать, а военная поддержка киевского режима со стороны Запада только усиливается. У западных обывателей должен быть когнитивный диссонанс, потому что внутри страны эти же самые люди борются с "Альтернативой для Германии", "Национальным фронтом" Франции, партией Reform UK, говоря о том, что это неонацисты и никакого союза с этими силами невозможно подчеркнул Андрей Исаев

По его мнению, Россия имеет полное право использовать различные механизмы воздействия на тех, кто фактически участвует в войне против РФ.