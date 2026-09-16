МИД РФ: появление войск Запада на Украине будет расценено как объявление войны

Лавров озвучил, какой шаг Запада будет считаться прямым объявлением войны России МИД РФ: появление войск Запада на Украине будет расценено как объявление войны

Москва16 сен Вести.Появление западного воинского контингента на территории Украины будет расценено как объявление уже прямой, а не гибридной войны России, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.

Он отметил, что Европа, "которая хочет откровенно нацистский, русофобский режим сохранить, вслух рассуждает о планах разместить [войска] на той территории, которую контролирует" глава киевского режима Владимир Зеленский.

Президент [России Владимир Путин] уже прокомментировал эту затею … это будет означать объявление Европой уже прямой войны, не гибридной подчеркнул глава МИД РФ

Ранее аналогичное заявление по поводу ввода западных войск на Украину сделал глава российского государства.