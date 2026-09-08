Лавров: народ РФ не смирится с сохранением неонацистского режима на Украине

Лавров заявил, что российский народ не потерпит сохранения неонацизма на Украине Лавров: народ РФ не смирится с сохранением неонацистского режима на Украине

Москва8 сен Вести.Народ России не примет завершения конфликта на Украине, при котором неонацистский режим сохранится, заявил в эфире федерального телевидения министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул, что Европа хочет оставить у власти режим Владимира Зеленского, чтобы после окончания конфликта на Украине консолидировать все то, что Киев успел проявить - нацизм, агрессивную русофобию, нарушение прав человека, прав на язык и выбор религии.

Европа хочет сохранить откровенно русофобский, агрессивный неонацистский режим. Это европейский план. Я не вижу, как российский народ может принять такую развязку сказал Лавров

Ранее Лавров заявил, что конфликт на Украине необходимо закончить так, чтобы нацизма в Европе не было. По этой причине, подчеркнул он, сохранение власти вокруг Зеленского и его пособников было бы предательством тех, кто победил нацизм в 1945 году.