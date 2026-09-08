Москва8 сен Вести.Запад озверело добивается возвращения границ Украины 1991 года, чтобы отдать в "настоящий концлагерь" людей русской культуры. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире одного из федеральных телеканалов.

По словам Лаврова, о сохранении правящего в Киеве режима говорят как выступающие за возвращение границ 1991 года и окончание боевых действий, так и требующие завершения боев с намеком на признание реальности на юго-востоке Украины.

Помимо тех, кто озверело, другого слова не подберу, требуют вернуть границы 1991 года, чтобы опять отдать в настоящий концлагерь людей русской культуры, столетиями живших на этих землях – помимо этих людей есть еще такая группа, у которой периодически мы наблюдаем признаки реализма заявил дипломат

Ранее министр отметил, что Запад своими заявлениями о мире пытается дать Киеву передышку.