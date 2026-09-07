Лавров считает, что окончание конфликта на Украине искоренит нацизм в Европе Лавров: украинский конфликт надо завершить так, чтобы искоренить нацизм в Европе

Москва7 сен Вести.В ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский конфликт необходимо завершить так, чтобы нацизма в Европе больше не было.

Он отметил, что главная задача Министерства иностранных дел - обеспечивать максимально эффективную дипломатическую, политическую поддержку специальной военной операции, разъяснять ее корни и причины, разъяснять нашу позицию, которая неоднократно позволила бы уже завершить эту войну на справедливых условиях, которые президент выдвинул еще в 2024 году.

Завершить так, чтобы не было больше нацизма в Европе, который опять пустил сюда свои метастазы. Оставить у власти режим, который перезахоранивает с почестями, стоя на коленях, прах нацистских преступников, означало бы - я не звучу сейчас высокопарно, я считаю, что это очень важный вопрос - означало бы предать тех, кто победил нацизм в 45-м. А это не может просто присутствовать в нашем генетическом коде добавил Лавров

Ранее глава российской дипломатии отметил, что Россия не идет на договоренности, где отсутствует соблюдение баланса интересов.