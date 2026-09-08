Москва8 сен Вести.Запад своими заявлениями о мире преследует цель дать Киеву передышку.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

То, что вы слышите прежде всего из Киева, других столиц, Вашингтона, делается с единственной целью - опять взять паузу для того, чтобы рушащийся киевский режим опять как-то на какое-то время подкрепить. Они открыто говорят, что у них нечем защищаться от российских ракет заявил Лавров

По его словам, во времена встречи главы Белого дома Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Анкоридже в прошлом году Европа "просто испугалась до смерти". Тогда европейцы начали убеждать американского лидера, чтобы тот не подтверждал собственные инициативы, которые были приняты Путиным. Как подчеркнул Лавров, позже, на саммите НАТО, французский президент Эммануэль Макрон объявил, что "они похоронили Анкоридж, Трамп и США опять с ними" и "все единым фронтом против России".

Если западная дипломатия сводится к тому, чтобы удерживать страны, выступающие с разумными, сбалансированными, компромиссными инициативами - так тому и быть. Значит, мы тогда будем достигать своих целей не за столом переговоров, что было бы для нас предпочтительнее, и Анкоридж это доказал, а будем достигать своих целей на поле боя, как это неоднократно подтверждал президент России Владимир Путин заключил глава российского МИД

Ранее Макрон сообщил, что Трамп в августе 2025 года был готов подписать соглашение по урегулированию ситуации на Украине, которое предусматривало территориальные уступки в пользу РФ и позволило бы президенту России Владимиру Путину закончить конфликт на условиях Москвы.

Позже, по информации портала Axios, Трамп дал понять, что может не исполнять требования Москвы по территории Донбасса, достигнутые на саммите в Анкоридже.